Спасатели проверят сумку с радиоактивными элементами в Шереметьево

https://static.news.ru/photo/ba60f694-32d0-11eb-97c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спасатели Москвы проводят проверку информации об обнаружении в аэропорту Шереметьево сумки с радиоактивными элементами, сообщили в экстренных службах столицы.

Как сообщает ТАСС, подозрительная сумка, в которой могут находиться радиоактивные элементы, была найдена в багажном отделении терминала B.

В ходе сортировки багажа в багажном отделении терминала В датчиками радиационной безопасности обнаружено изменение радиационного фона в одной из сумок, — подтвердил источник.

Сотрудники дежурной службы немедленно убрали сумку в специальное помещение, на место прибыли спасатели, которые проведут дополнительные замеры радиационного фона. Источник добавил, что угрозы пассажирам сумка не представляет, а воздушная гавань работает в штатном режиме.

Как сообщал NEWS.ru, 29 ноября сотрудники таможни в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали посылку из Китая, радиационный фон которой превышал норму более чем в 10 раз.

Внутри посылки находились пять металлических стрежней в виде ручек и две металлические чайные ложки. Их происхождение не установлено. Поскольку посылка нарушает установленные в России санитарные правила, она будет отправлена обратно в Китай.