Спасатели проверят сумку с радиоактивными элементами в Шереметьево

Спасатели Москвы проводят проверку информации об обнаружении в аэропорту Шереметьево сумки с радиоактивными элементами, сообщили в экстренных службах столицы.
Как
В ходе сортировки багажа в багажном отделении терминала В датчиками радиационной безопасности обнаружено изменение радиационного фона в одной из сумок, — подтвердил источник.
Сотрудники дежурной службы немедленно убрали сумку в специальное помещение, на место прибыли спасатели, которые проведут дополнительные замеры радиационного фона. Источник добавил, что угрозы пассажирам сумка не представляет, а воздушная гавань работает в штатном режиме.
Как сообщал NEWS.ru, 29 ноября сотрудники таможни в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали посылку из Китая, радиационный фон которой превышал норму более чем в 10 раз.
Внутри посылки находились пять металлических стрежней в виде ручек и две металлические чайные ложки. Их происхождение не установлено. Поскольку посылка нарушает установленные в России санитарные правила, она будет отправлена обратно в Китай.