Спасатели приостановили до утра поисковые работы на Домбае

https://static.news.ru/photo/40c2b5b4-59ba-11eb-85a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 09.mchs.gov.ru

Поисково-спасательные работы на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии были временно приостановлены до утра из-за наступления тёмного времени суток.

Поиск людей, которые могли попасть под лавину, продолжится во вторник с раннего утра, — рассказал источник в Главном управлении МЧС России по КЧР журналистам «Интерфакса».

Погодные условия, в том числе снегопад, сильно затрудняют поисковые работы.

Начальник ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии Александр Голоколенко рассказал, что спасатели приступят к поискам людей после наступления светлого времени суток. По его словам, на горнолыжную трассу сошло около 500 тысяч кубометров снега.

Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в посёлке Домбай на горе Мусса-Ачитара около 13:30. Под лавину попали два пункта горнолыжного снаряжения, было повреждено кафе. По предварительным данным, под снежными завалами могут находиться от четырёх до 12 человек. Ранее было обнаружено тело одного погибшего.

Лавина могла сойти из-за принудительного спуска снежных масс. Они проводились в горах Домбая.

Внизу склон закрыли, а людей убрали. Склон обработали, лавины спустили на трассу Лесную. После этого склон открыли. Потом с другой огневой позиции обрабатывали другие лавинные очаги. А эта лавина пошла рядом в 400 метрах с другого места. Она в это место никогда не выходила, — рассказал командир Домбайского противолавинного отряда Рамазан Абазалиев.

По его словам, лавины обычно остаются в ложбине наверху, но она могла сойти из-за большого объёма снега или вибрации.

Как писал NEWS.ru, местный житель Руслан рассказал журналистам, что в спасательной операции участвуют около 200–300 жителей региона. Они начали работать на четвёртом уровне, где был сход лавины. Всего удалось спасти 12 человек, ещё шесть пострадавших выбрались из-под снега самостоятельно.