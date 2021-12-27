Спасатели нашли вертолёт Ми-2, совершивший жёсткую посадку в Удмуртии

Спасатели обнаружили вертолёт, который днём 27 декабря совершил жёсткую посадку в Удмуртии. Пилот и пассажир найдены живыми, их передали бригадам скорой помощи, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает , что данные о состоянии обнаруженных людей уточняются. В МЧС объявили о завершении поисковых работ, в которых были задействованы 300 человек и 80 транспортных средств. К месту посадки вертолёта спасатели добрались на снегоходах.

Информация о жёсткой посадке Ми-2 поступила в 14:15 мск. Перед этим он вылетел с аэродрома Ижевска и совершал облёт нефтепровода. Инцидент произошел в Увинском районе Удмуртии. При жёсткой посадке пилот и пассажир получили травмы.

Ранее стало известно, что пилот Ми-2 Дамир Гафуров связался по рации со спасателями. Он рассказал, что они с пассажиром лежат на земле и им очень холодно — в регионе 11 градусов мороза. По его словам, в какой-то момент воздушное судно закружило в воздухе. Он попытался выровнять вертолёт в полёте, однако сделать этого не смог, и Ми-2 совершил жёсткую посадку.