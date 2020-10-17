Спасатели ищут людей с затонувшего в Баренцевом море судна

https://static.news.ru/photo/6646bf4a-110f-11eb-853b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мурманск ДТП ЧП/vk.com

Судно «Юбилейный» столкнулось со скалистым грунтом береговой линии в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда Печенгского района 17 октября.

При столкновении с грунтом судно перевернулось и затонуло, на данный момент судьба троих из находившихся на нём людей неизвестна, передаёт ИА «СеверПост» со ссылкой на Северо-Западное следственное управлении на транспорте Следственного комитета. После аварии судно подавало сигналы бедствия.

В результате происшествия десять человек из числа пассажиров и членов судового экипажа оказались в воде. В настоящее время семеро людей спасены, — говорится в сообщении.

К поискам привлечены силы МЧС России, пограничного управления ФСБ России и экипажи судов, откликнувшихся на сигнал бедствия с «Юбилейного».

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности РФ движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Как писал NEWS.ru ранее, 11 октября две лодки «Прогресс» с шестью рыбаками потерпели крушение на Красноярском водохранилище в районе залива Каменка. В результате один человек погиб, пятерым удалось спастись.