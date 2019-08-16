https://static.news.ru/photo/1357e7ce-c05b-11e9-ab32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянку избили на курорте в Болгарии. Инцидент произошёл на пляже Кабакум.

По данным РЕН ТВ , нападавшим оказался спасатель. Он набросился на женщину из-за того, что она заплыла за буйки. Мужчина напал на неё неожиданно, когда она выходила из воды. Перед этим он прокричал что-то на своём языке.

Я пыталась сопротивляться, но он нанёс мне ещё несколько достаточно сильных ударов по лицу. Бил кулаком или ладонью, я уже не видела. Потом я упала и потеряла сознание, — рассказала москвичка.

Она добавила, что прийти в чувство ей помог другой спасатель. Он оказал ей первую медицинскую помощь и помог доехать до отеля. В связи с произошедшим туристка обратилась в полицию. Вернувшись в столицу, она зафиксировала нанесённые ей травмы. В московской клинике, куда она обратилась, у женщины диагностировали травму головы и перелом носа.

Ранее, как писал News.ru, неадекватную туристку из России поместили в психиатрическую клинику в округе Бангли на Бали. По свидетельствам очевидцев, россиянка вела себя агрессивно, поэтому пришлось вызвать полицию. В итоге она насильно была доставлена в больницу, так как пыталась оказывать сопротивление. Медики констатировали у туристки приступ депрессии.