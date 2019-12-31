Сотрудники следственного управления СК РФ по Ингушетии совместно с полицейскими и специалистами Центра по противодействию экстремизму провели обыск в домах двоих мужчин, напавших на пост ДПС на въезде в Магас.
Источник в правоохранительных органах региона
Как передавал NEWS.ru, при атаке на пост ДПС погиб один автоинспектор, ещё трое получили ранения. Двое нападавших были нейтрализованы — один убит, другой ранен. Личности злоумышленников установлены. Погибший — Микаил Мизиев, раненый — Ахмед Имагожев. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
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