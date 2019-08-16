Сотрудник крымского управления МЧС Ярослав Мамаенко скончался от ножевого ранения, нанесённого в драке.
Мужчина получил удар ножом в районе плеча. Умер он в больнице. Подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, сообщает
Мамаенко занимал в МЧС должность начальника отделения надзорной деятельности по Сакскому району. По словам собеседника агентства, произошедшее не связано с профессиональной деятельностью убитого.
Ранее News.ru писал о похожем инциденте в Кургане. Там был убит сотрудник ФСБ, получивший в ходе потасовки около двух десятков ножевых ранений.