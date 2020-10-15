Сотрудник Московского цирка погиб из-за медицинской маски

https://static.news.ru/photo/51650820-0eda-11eb-8e33-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Рабочий Большого Московского цирка на проспекте Вернадского под руководством Эдгарда Запашного Валентин Булич стал жертвой медведя из-за нарушения техники безопасности при работе с животными. Об этом рассказал один из сотрудников БМЦ.

Трагедия случилась 5 октября. При этом, по словам коллеги погибшего, Булич нарушал технику безопасности уже не раз.

Он должен был входить в клетку и убирать за животными. То, что он входил один, — да, это нарушение техники безопасности. Он делал так много раз, и это не пресекалось, — приводит слова инсайдера портал Ридус.

При этом собеседник портала рассказал, что вход в клетку без напарника — не единственная оплошность покойного, а при встрече с медведем, который его убил, Булича подвела медицинская маска.

Он забыл снять маску от ковида. Он зашел в клетку с маской, и медведь его не узнал. Он повернулся к медведю, тот сразу на него накинулся, — отметил сотрудник БМЦ.

Коллега погибшего рабочего также рассказал, что дирекция цирка была в курсе нарушений правил безопасности рабочими, которые убирали клетки, но «это не пресекалось». После этого, по словам источника, на клетках появились «какие-то таблички, что убирать надо, не заходя в клетку, а снаружи».

По словам коллеги Булича, «ни один Запашный» не приехал на прощание и похороны. При этом на звонки портала Эдгард Запашный не ответил.

Медведь напал на рабочего по уходу за животными 5 октября в тот момент, когда тот вошёл в вольер без сопровождения дрессировщика. С тяжёлой травмой головы его доставили в больницу, но врачам не удалось спасти мужчину.

Как писал NEWS.ru, ранее в БМЦ также заявили, что Булич грубо нарушил технику безопасности.