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Прокуратура возбудила административное дело в отношении старшего воспитателя детского лагеря «Солнечная долина» в Пензенской области. По данным силовиков, сотрудница учреждения вместе со своей коллегой применили силу и использовали нецензурную брань во время конфликта с воспитанником.

В ходе проверки было установлено, что инцидент произошёл ночью 20 августа. Воспитатель и старший воспитатель силой перетащили 14-летнего мальчика, который не желал ложиться спать, на его кровать. Конфликт сопровождался руганью, в какой-то момент одна из женщин ударила подростка по лицу ладонью.

В отношении старшего воспитателя возбуждено дело по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Кроме того, прокуроры выяснили, что у женщины отсутствует необходимое педагогическое образование и педагогический стаж для назначения на эту должность.

В прокуратуре добавили, что оценку действиям сотрудниц, которые причинили подростку телесные повреждения, дадут следователи в ходе процессуальной проверки, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов провёл встречу с воспитанниками детского дома «Павлин». В процессе беседы священнослужитель рассказал, как однажды отучил одного из своих воспитанников от употребления в речи нецензурной брани.