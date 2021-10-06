Сотрудница полиции погибла от огнестрельного ранения в Хабаровске

Сотрудница комендантского взвода отдела хабаровской полиции скончалась на рабочем месте. Причиной смерти стало огнестрельное ранение, передаёт dvhab.ru.

По данным портала, полицейскую 1983 года рождения обнаружили без сознания в туалете комнаты для административно задержанных. В её груди было огнестрельная рана. Коллеги женщины слышали звук выстрела. Раненая скончалась до приезда реанимационной бригады, у неё осталось двое детей.

Отмечается, что сотрудница оформляла пропуска в отделение полиции. Портал сообщает, что женщина страдала от депрессии и прибегала к медицинской помощи. Однако перед заступлением в наряд и получением служебного оружия её состояние не вызывало вопросов. Следственный комитет начал проверку произошедшего, по основной версии, причина в неосторожном обращении с оружием.

Ранее стало известно, что глава управления Следственного комитета России по Пермскому краю полковник Сергей Сарапульцев покончил жизнь самоубийством. Следствие рассматривает несколько версий. Одна из них связана с критикой силовика из-за стрельбы в Пермском госуниверситете (ПГНИУ). По другой, мотивы полковника не связаны с его профессиональной деятельностью.