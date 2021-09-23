Стали известны возможные причины самоубийства главы пермского СК

На данный момент известно о двух вероятных причинах самоубийства главы Следственного комитета по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Согласно первой версии, о которой со ссылкой на источники пишут Lenta.ru и Readovka, силовика раскритиковали на совещании из-за стрельбы в Пермском госуниверситете (ПГНИУ). По другой, на которой настаивают информаторы «Интерфакса» и ТАСС, суицид полковника юстиции не связан с его профессиональной деятельностью.

По информации СМИ, за несколько часов до самоубийства Сарапульцева в региональном подразделении СКР прошло совещание. В ходе мероприятия его обвинили в плохой организации расследования обстоятельств нападения на университет, а также в том, что он с опозданием отреагировал на жалобы жителей.

В его адрес было много критики, в том числе необоснованной. По итогам встречи намекнули, чтобы готовился к увольнению, — рассказал собеседник Lenta.ru.

По данным Readovka, на встрече Сарапульцева пообещали уволить.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил , что самоубийство силовика не связано с массовым убийством в Пермском госуниверситете. Аналогичные данные приводит «Интерфакс».

По неподтверждённым данным, Сарапульцев мог покончить с собой из-за семейных проблем.

О самоубийстве главы Следственного комитета по Пермскому краю стало известно вечером 23 сентября. Эту информацию подтвердили в СК.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Были убиты шесть человек. В нападении подозревается студент-первокурсник Тимур Бекмансуров.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин посетил Пермь и провёл оперативное совещание о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту массового убийства. Он распорядился проверить соответствие мер безопасности в университете установленным требованиям.