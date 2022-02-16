Сосед рассказал о матери найденных в Москве истощённых младенцев

Матери двух восьмимесячных близнецов, которых обнаружили в Москве в тяжёлом состоянии, около 35 лет, рассказал телеканалу «360» её сосед Виктор Васильевич. Семья, по его мнению, нормальная, судить её не за что.

Нормальная. Как их можно судить? Мать молодая — лет 35, наверное. Там и пацаны, и девчонки — много. Если ходили, то чистенькие всегда, — сказал Виктор Васильевич.

Он добавил, что родители с детьми живут в четырёхкомнатной квартире, не пьют, а мать никогда не кричала на детей.

Двух восьмимесячных близнецов в тяжёлом состоянии обнаружили в квартире жилого дома на улице Плеханова на востоке Москвы. По данным столичной прокуратуры, малышей некоторое время не кормили, им потребовалась госпитализация. На момент их обнаружения родители находились в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Также стало известно, что их уже лишали родительских прав в отношении других детей.

В отношении матери и отца близнецов возбудили уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Женщина отрицает обвинения в том, что не кормила детей.