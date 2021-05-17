Солист балета Мариинки госпитализирован после падения с электросамоката

https://static.news.ru/photo/fdbf0e7e-b748-11eb-a9ab-96000091f725_660.jpg Давид Залеев Фото: mariinsky.ru

Солист балета Мариинского театра Давид Залеев попал в больницу после ДТП с тяжёлыми травмами в Санкт-Петербурге. Артист на огромной скорости мчался по Лермонтовскому проспекту, задел одного из прохожих, после чего рухнул на асфальт, сообщает РЕН ТВ.

Запись происшествия появилась на сайте телеканала.

Врачи диагностировали у Залеева кровоизлияние в мозг. Танцор находится в тяжёлом состоянии.

Это второе серьёзное происшествие с участием электросамокатов в Петербурге. Днём ранее двое студентов гоняли на этом виде транспорта по Невскому проспекту, причём на тротуаре.

Как выяснилось позже, молодые люди были пьяны, они развлекались тем, что сшибали людей. При этом самокатчики даже не пытались соблюдать правила дорожного движения: они играли в «шашки», подрезали друг друга, один из них и вовсе катил вприсядку. Дело оказалось настолько резонансным, что им заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Как сообщалось ранее, автоюрист Лев Воропаев рассказал, что некоторых граждан могут лишить водительских прав за езду на самокатах. По его словам, в крупных городах участились случаи, когда у людей изымают эти документы за управление «двухколёсным конём» в состоянии алкогольного опьянения.