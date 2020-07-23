Собчак попросила силовиков проверить захваченный на Урале монастырь

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Ксения Собчак потребовала от госорганов проверки фактов издевательств над детьми в Среднеуральском женском монастыре, которым руководит опальный схиигумен Сергий. Информацию об этом она обнаружила во время работы над фильмом «Монастырь особого назначения».

Открытое обращение телеведущая и блогер адресовала главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Под текстом, опубликованным в Telegram-канале «Кровавая барыня», также подписался оператор Сергей Ерженков.

В ходе сбора материалов для данного фильма от многих, у кого мы брали интервью, нам стало известно об ужасающих, вопиющих фактах насилия над несовершеннолетними детьми, проживающими в данном монастыре, — написала Собчак.

Ведущая подчеркнула, что получила многочисленные свидетельства о том, что в монастыре детей избивали, истязали, а также вовлекали в употребление наркотиков. Ссылаясь на данные из интервью с теми, кто в детстве жил в обители, Собчак отметила, что в монастыре совершались преступления, предусмотренные пятью статьями Уголовного кодекса, в том числе частью 3 статьи 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией несовершеннолетнего».

Считаю, что обнародованные в фильме свидетельства нечеловеческих условий существования детей в Среднеуральском женском монастыре не должны пройти мимо внимания не только общественности, но и правоохранительных органов и органов социальной защиты, — резюмировала ведущая.

Собчак опубликовала фильм «Монастырь особого назначения» 20 июля. Он рассказывает о жизни в монастыре, нравах его обитателей и о его настоятеле — скандальном схиигумене Сергии (Николай Романов). Он один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование.

В июне его подвергли церковному суду и отстранили от богослужений, в ответ схиигумен забаррикадировался в монастыре. На защиту обители поспешили казаки и другие и священнослужители, а также ряд известных личностей.

Месяц назад Собчак со своей командой приехала в обитель, чтобы собрать материалы для своего будущего фильма, и подверглась нападению. Защитники настоятеля побили и Филиппа, бывшего послушника, который рассказал журналистке о фактах издевательств над детьми в монастыре.

Ранее NEWS.ru приводил рассказ одного из послушников этого монастыря. По словам молодого человека, в обители «все помешаны на сексе».