СМИ: житель Подмосковья четыре дня ходил с простреленным пахом

Жителю Одинцово (Подмосковье) по имени Хайк прострелили пах, пока он справлял нужду в одном из районов области. По предварительным данным, потерпевшему 26 лет. Инцидент произошёл, когда пострадавший вышел из своего Nissan Fuga и отправился «в туалет», прервав поездку по региону.
По данным портала Mash, во время процесса мужчина
Через 4 дня состояние Хайка ухудшилось, и он обратился за помощью в московскую больницу № 31. Врачи диагностировали огнестрельное ранение паха. Подробности о приключения парень раскрыть отказался. Силовики проводят проверку по факту ЧП. Заявление на возможных злоумышленников мужчина писать отказался.
Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Череповца, призывавший сжечь вместе с детьми один из городских детских садов и искавший для этого сообщников, отправится в колонию строгого режима на четыре года. 34-летнему Евгению Синицкому приговор вынесли после обвинительного вердикта со стороны присяжных. Коллегия единодушно признала вину подсудимого.
22 сентября 2019 года Синицкий на странице в соцсети разместил сообщения, в которых призывал убить воспитателя и детей в детском саду. Мужчина обещал 10 тысяч рублей каждому, кто поможет ему зарезать воспитателя, а потом поджечь детсад во время тихого часа.
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