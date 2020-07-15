Житель Череповца получил четыре года колонии за призывы сжечь детский сад

https://static.news.ru/photo/26b09aa0-c6c2-11ea-a8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Череповца, призывавший сжечь вместе с детьми один из городских детских садов и искавший для этого сообщников, отправится в колонию строгого режима на четыре года.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов Вологодской области, 34-летнему Евгению Синицкому приговор вынесли после обвинительного вердикта со стороны присяжных. Коллегия единодушно признала вину подсудимого.

22 сентября 2019 года Синицкий на странице в соцсети разместил сообщения, в которых призывал убить воспитателя и детей в детском саду. Мужчина обещал 10 тысяч рублей каждому, кто поможет ему зарезать воспитателя, а потом поджечь детсад во время тихого часа. Суд пришёл к выводу, что обвиняемый таким образом пытался привлечь внимание к своей личности. Приступить к реализации своих намерений мужчина не успел, так как его задержала полиция.

Синицкого признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 30 УК РФ (приискание соучастников убийства). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с последующим ограничением свободы на год.

В мае жителя Камчатки приговорили к двум годам условно за призывы убивать росгвардейцев, писал NEWS.ru.