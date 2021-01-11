СМИ: восемь человек погибли при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/151f633a-5479-11eb-8b7e-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 66.mchs.gov.ru

Восемь человек погибли при пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге. Происшествие случилось по адресу улица Рассветная, 7.

Пожар произошёл в ночь на 12 января, загорелась квартира на втором этаже. В подъезде стояло плотное задымление, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место пожарные приступили к эвакуации жильцов. Из горящей квартиры огнеборцы вынесли на руках пять человек, включая одного ребёнка. Их передали медикам.

Всего пожарные эвакуировали 90 человек, в том числе девятерых детей, с помощью дыхательных аппаратов спасены 52 человека. Спасённых разместили в пожарных автомобилях, а после — на базе гимназии № 176, где был развёрнут пункт временного размещения.

По данным ТАСС, в пожаре погибли восемь человек. На первом этаже здания находятся супермаркет и несколько организаций. Причина пожара уточняется.

По данным портала E1.ru, один человек погиб в квартире, где начался пожар, ещё двое умерли на лестничной клетке, пять человек задохнулись в квартирах на верхних этажах. Официально информация не подтверждена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл в двухкомнатной квартире в Сестрорецке, в которой находились пожилая женщина и 26 собак. Пожарным удалось потушить огонь за 15 минут, однако не всех удалось спасти.