СМИ: восемь человек погибли при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге

Восемь человек погибли при пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге. Происшествие случилось по адресу улица Рассветная, 7.
Пожар произошёл в ночь на 12 января, загорелась квартира на втором этаже. В подъезде стояло плотное задымление,
Прибывшие на место пожарные приступили к эвакуации жильцов. Из горящей квартиры огнеборцы вынесли на руках пять человек, включая одного ребёнка. Их передали медикам.
Всего пожарные эвакуировали 90 человек, в том числе девятерых детей, с помощью дыхательных аппаратов спасены 52 человека. Спасённых разместили в пожарных автомобилях, а после — на базе гимназии № 176, где был развёрнут пункт временного размещения.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл в двухкомнатной квартире в Сестрорецке, в которой находились пожилая женщина и 26 собак. Пожарным удалось потушить огонь за 15 минут, однако не всех удалось спасти.