СМИ узнали о планах убитого депутата Петрова эмигрировать в другую страну

Депутат Александр Петров незадолго до гибели начал распродавать своё имущество и бизнес. Оказалось, он собирался уехать из России в другую страну на ПМЖ.
Неизвестно, в какую страну собирался уехать депутат и почему он спешил это сделать. Известно, что отец гонщика «Формулы-1» не раз избирался депутатом,
Авторитет Петрова, по информации местных СМИ, был настолько велик, что его называли «теневым главой Выборга». Претензий к нему как к депутату никто не имел.
У Петрова — двое сыновей. Один — известный в своих кругах гонщик Виталий Петров по прозвищу «Выборгская ракета». Другой — Сергей, выпускник Венской консерватории. Сыновья рассказывали, что отец всегда уделял им время, Виталию он привил любовь к спорту. Гонщик вспоминал, что именно отец «гонял» его по секциям: футбол, дзюдо, настольный теннис, а после одобрил его страсть к машинам.
Ради карьеры сына Петров спонсировал его увлечение. Сергей же в честь дня рождения отца подарил папе песню собственного сочинения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные похитили сейф с крупной суммой денег из дома муниципального депутата и предпринимателя Александра Петрова незадолго до его убийства. Кража случилась 17 октября.