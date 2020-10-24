СМИ узнали о планах убитого депутата Петрова эмигрировать в другую страну

https://static.news.ru/photo/b95f076a-1721-11eb-964c-fa163e074e61_660.jpg Александр Петров Фото: vbglenobl.ru

Депутат Александр Петров незадолго до гибели начал распродавать своё имущество и бизнес. Оказалось, он собирался уехать из России в другую страну на ПМЖ.

Неизвестно, в какую страну собирался уехать депутат и почему он спешил это сделать. Известно, что отец гонщика «Формулы-1» не раз избирался депутатом, сообщает Пятый канал. Он выступал в качестве парламентария с 1994 года, сначала по району, а после в гордуме. В своё время он числился владельцем 47 коммерческих структур, включая судостроительный завод и топливную компанию.

Авторитет Петрова, по информации местных СМИ, был настолько велик, что его называли «теневым главой Выборга». Претензий к нему как к депутату никто не имел.

У Петрова — двое сыновей. Один — известный в своих кругах гонщик Виталий Петров по прозвищу «Выборгская ракета». Другой — Сергей, выпускник Венской консерватории. Сыновья рассказывали, что отец всегда уделял им время, Виталию он привил любовь к спорту. Гонщик вспоминал, что именно отец «гонял» его по секциям: футбол, дзюдо, настольный теннис, а после одобрил его страсть к машинам.

Ради карьеры сына Петров спонсировал его увлечение. Сергей же в честь дня рождения отца подарил папе песню собственного сочинения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные похитили сейф с крупной суммой денег из дома муниципального депутата и предпринимателя Александра Петрова незадолго до его убийства. Кража случилась 17 октября.