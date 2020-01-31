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Бизнесмен Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизельного топлива из России на Украину.

Вместе с бизнесменом по этому делу проходит его сын Саид, а также четверо бывших и действующих менеджеров компании «Форте Инвест», которая принадлежит Гуцериевым. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Анзора Ибрагимова. Он представляет интересы трейдера Cantarell Trading, который приобрёл дизельное топливо у «Форте Инвеста», а затем доставил его на Украину.

По словам адвоката, уголовное дело было возбуждено в ноябре 2019 года. В нём есть только один подозреваемый — капитан судна, доставивший топливо на Украину. По версии следствия, контрабанда топлива произошла с Орского НПЗ в 2017 году.

Представители «Форте Инвеста» заявили, что трейдер не получил специальных документов для провоза груза на Украину, проявив недобросовестность.

В середине декабре 2019 года анонимные телеграм-каналы написали об обысках в компаниях Гуцериева. Бизнесмен заявил, что информация об этом является провокацией, в Кремле отметили, что не располагают информацией о следственных действиях в отношении бизнесмена. Позже Гуцериев появился на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями крупного бизнеса. Олигарх опровергинформацию об уголовном преследовании, сообщает NEWS.ru.