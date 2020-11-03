Человек погиб в результате крушения лодки с туристами в Турции

https://static.news.ru/photo/795b2fd6-1dbb-11eb-a7d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/iha.com.tr

Минимум один человек стал жертвой крушения лодки с туристами у берегов турецкого курортного города Анталья на юге страны. ЧП произошло 3 ноября примерно в 50 метрах от берега.

Спасательная операция продолжается, причина инцидента пока неизвестна, передаёт агентство «Ихляс». По данным СМИ, в момент аварии на борту находились около 30 человек.

Некоторые смогли доплыть до ближайшего маленького острова, находившегося в 100 метрах от места ЧП. Российское консульство проверяет, были ли на катере граждане РФ.

Накануне украинский турист умер в номере отеля в Турции после того, как принял душ. Он отдыхал на курорте с семьёй. Родственники забили тревогу, когда глава семейства пожаловался на одышку. Трагический инцидент произошёл в одной из гостиниц Аланьи. Известно, что мужчине по имени Олег было 54 года, писал NEWS.ru.