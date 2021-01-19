Смерть школьника под Красноярском привела к делу о доведении до суицида

https://static.news.ru/photo/97105b1a-5a64-11eb-8b4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В понедельник, 18 января, в селе Шалинское на территории Красноярского края умер ученик одной из местных школ. Трагедия случилась в день, когда в учебном заведении проходил педсовет. Рядом с телом 15-летнего мальчика в частном доме обнаружили ружьё его отца.

В тот день подросток в школу не пошёл. Вечером мать школьника вернулась с работы и обнаружила в комнате труп сына с огнестрельными ранениями.

Как рассказали представители краевого СК, в настоящий момент следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии. Они допрашивают свидетелей, уже назначена экспертиза. Местное управление Росгвардии проверит, надёжно ли в доме, где жил подросток, хранилось огнестрельное оружие.

СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства), передаёт «МК в Красноярске».

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве девочка 2006 года рождения обратилась за медпомощью с ушибами грудной клетки, локтя и мягких тканей шеи. Врачам она сказала, что её избил отец.

О произошедшем полиции стало известно из телефонограммы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Сотрудники МВД начали проверку.