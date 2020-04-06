Служащая ФСБ умерла после обыска в её квартире

В Москве от эпилептического припадка скончалась 31-летняя служащая ФСБ.
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Во время обыска были обнаружены пистолет ИЖ, несколько пистолетов «Байкал», переделанных для стрельбы боевыми патронами, глушитель, несколько обойм патронов, а также самодельные боеприпасы. В отношении мужа сотрудницы полицейские возбудили уголовное дело.
Вечером этого дня у женщины случился припадок эпилепсии, она умерла до прибытия медиков.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве погиб бизнесмен Евгений Самусенко. Его бывшая супруга Милена Дейнега сообщала о том, что мужчина перенёс в 2019 году микроинсульт.
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