Служащая ФСБ умерла после обыска в её квартире

https://static.news.ru/photo/e9af1d6e-781c-11ea-9a4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве от эпилептического припадка скончалась 31-летняя служащая ФСБ.

Как сообщает RegNews, женщина умерла после того, как МВД провело обыск в квартире, в которой она проживала с гражданским мужем, работающим на одном из заводов Росавиации.

Во время обыска были обнаружены пистолет ИЖ, несколько пистолетов «Байкал», переделанных для стрельбы боевыми патронами, глушитель, несколько обойм патронов, а также самодельные боеприпасы. В отношении мужа сотрудницы полицейские возбудили уголовное дело.

Вечером этого дня у женщины случился припадок эпилепсии, она умерла до прибытия медиков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве погиб бизнесмен Евгений Самусенко. Его бывшая супруга Милена Дейнега сообщала о том, что мужчина перенёс в 2019 году микроинсульт.