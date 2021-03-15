Следователи задержали врио главы полиции аэропорта Внуково

https://static.news.ru/photo/d7a6ece4-8583-11eb-8a2e-96000091f725_660.jpg Александр Козлов Фото: цфоут.мвд.рф

Сотрудники следственных органов задержали временно исполняющего обязанности главы полиции столичного аэропорта Внуково Александра Козлова. Об этом в понедельник, 15 марта, в разговоре с журналистами сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Россияна Марковская.

Она отметила, что Козлова подозревают в превышении должностных полномочий. По имеющимся данным, он отказался регистрировать пропажу табачной продукции на общую сумму в 15 млн рублей. Как сказала Марковская, следственные органы уже возбудили в отношении Козлова уголовное дело по материалам Федеральной службы безопасности.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), — цитирует сообщение ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали начальника Астраханской таможни генерала Ильдара Саидова в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Саидов причастен к занижению таможенных пошлин для отдельных коммерсантов. Мужчину этапируют в Москву, где в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.