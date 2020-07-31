Следователи задержали бизнесмена, причастного к смертельному ДТП в Крыму

Следователи задержали предпринимателя, который организовывал перевозки микроавтобусом, попавшем в ДТП с девятью жертвами в Крыму.
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Следствие также обратилось к прокурору для решения вопроса об определении подследственности по делу о нарушении ПДД, возбуждённом полицией, для объединения в одно производство.
Руководство ГСУ взаимодействует с крымскими властями по вопросу оказания помощи родственникам погибших в проведении траурных мероприятий.
Авария произошла в районе села Русаковка на трассе «Таврида». Микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Краснодара в Севастополь, столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Предполагается, что мужчина уснул за рулём, что и стало причиной ДТП.
В результате происшествия погибли 9 человек и ещё 10 получили травмы. В числе пострадавших — двое детей и беременная девушка.
Как передавал NEWS.ru, по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
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