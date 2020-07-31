Следователи задержали бизнесмена, причастного к смертельному ДТП в Крыму

https://static.news.ru/photo/3a603b72-d35c-11ea-9c82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи задержали предпринимателя, который организовывал перевозки микроавтобусом, попавшем в ДТП с девятью жертвами в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Сотрудники ГСУ СКР по Крыму и Севастополю уже получили доказательства нарушения правил безопасности задержанным лицом, отметили в ведомстве. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. В данный момент предприниматель задержан в порядке, определённом статьёй 91 УПК РФ.

Следствие также обратилось к прокурору для решения вопроса об определении подследственности по делу о нарушении ПДД, возбуждённом полицией, для объединения в одно производство.

Руководство ГСУ взаимодействует с крымскими властями по вопросу оказания помощи родственникам погибших в проведении траурных мероприятий.

Авария произошла в районе села Русаковка на трассе «Таврида». Микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Краснодара в Севастополь, столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Предполагается, что мужчина уснул за рулём, что и стало причиной ДТП.

В результате происшествия погибли 9 человек и ещё 10 получили травмы. В числе пострадавших — двое детей и беременная девушка.

Как передавал NEWS.ru, по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).