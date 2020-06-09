Следователи в ближайшее время определят меру пресечения для Ефремова

https://static.news.ru/photo/5baa68c0-aa21-11ea-821a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Канащук/ТАСС

Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения для актёра Михаила Ефремова после допроса. Он в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре столицы. Пострадавший в этой аварии водитель фургона позже скончался в больнице.

В ближайшее время Ефремов будет доставлен на допрос, где, скорее всего, будет принято решение об избрании меры пресечения, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Вечером 8 июня у дома № 3 на Смоленской площади Ефремов за рулём Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ.

Как писал NEWS.ru, дело на Михаила Ефремова, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии со смертельным исходом, переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время Ефремов находится дома под подпиской о невыезде. Ранее стало известно, что водитель фургона Сергей Захаров, в которого врезался артист, скончался в больнице. В результате столкновения он получил сильные травмы, у пострадавшего были диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы.