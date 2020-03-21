Следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, попавших в лавину в Камчатском крае.
По материалам проверки, группа снегоходчиков вопреки предостережению ГУ МЧС России по Камчатскому краю об ухудшении погоды на территории края осуществляла катание на снегоходах. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — приводит сообщение СУ СКР по Камчатскому краю «Интерфакс».
Как сообщал NEWS.ru ранее, в районе 111-го километра трассы Петропавловск-Камчатский — село Усть-Большерецк сошла лавина. Двое мужчин, которые катались на сноубайках, попали под снежную массу. На месте происшествия вели поисковые работы около 60 спасателей. С помощью лавинных щупов удалось извлечь тела погибших.