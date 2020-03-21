Фото: www.polizeiwallis.ch/Global Look Press

Кусок льда с несколькими десятками рыбаков откололся в заливе Мордвинова на Сахалине в полутора километрах от берега.

Когда во льду образовалась трещина, некоторые из людей, пытаясь через неё перебраться, падали в воду. Но в итоге все смогли выбраться на берег самостоятельно, без помощи спасателей. ГУ МЧС по...