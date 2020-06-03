Следователи пришли с проверкой в офис Российской венчурной компании

https://static.news.ru/photo/fe002ee6-a58c-11ea-b7c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: РВК/facebook.com

Следователи проводят проверку в офисе Российской венчурной компании (РВК). Она может быть связана с делом компании Alion.

Следственные органы изучают документы в офисе компании, в фокусе их внимания «исторический» портфель РВК, сделки 2012–2016 года, — сообщили РИА Новости в компании.

Там отметили, что руководство работает в штатном режиме.

Специалисты изучают документы об инвестициях РВК в Alion Energy Inc. Последняя занимается строительством в разных странах мира солнечных электростанций. С этой сделкой связано уголовное дело в отношении соучредителя фонда Bright capital Михаила Чучкевича. Он, «будучи в сговоре» с директором департамента инвестиций РВК, предоставил членам совета директоров ложные документы, которые способствовали сделке с Alion Energy Inc. Впоследствии фигуранты дела вывели эти деньги на счета других подконтрольных фирм.

Сумма ущерба, нанесённая РВК, оценивается в $22,7 млн. Сам Чучкевич был арестован по обвинению в мошенничестве, однако позже был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга проводят обыск у руководителя «Альянса учителей» Даниила Кена. Об этом ему рассказала мать активиста. Женщина успела по телефону сообщить только о факте следственных действий, после чего полицейский запретил ей использовать телефон.