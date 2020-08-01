Следователи назвали вероятную причину смерти семьи на турбазе Алтая

https://static.news.ru/photo/4021d5f0-d3d6-11ea-8ad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: altai-krai.sledcom.ru

Приоритетной версией смерти четырёх человек на турбазе в Алтайском крае стало отравление. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи провели осмотр, в том числе тел потерпевших. Смерть членов семьи наступила в ночь на 27 июля. Признаков насильственной смерти не обнаружено, — рассказала РИА Новости представитель ведомства Людмила Рязанцева.

Сейчас криминалисты вместе со специалистами Роспотребнадзора собирают пробы воды и воздуха. Назначены судебные экспертизы, которые среди прочего помогут установить точную причину смерти.

Как писал NEWS.ru, тела четырёх человек были найдены в номере на турбазе «Глобус» возле озера Ая. Скончавшимися являются двое мужчин, женщина и десятилетняя девочка. Покойные проживали на турбазе несколько дней. В последнее время из номера, где обнаружили трупы, никто не выходил. Гости не реагировали на звонки. Сотрудники турбазы считали, что граждане просто хотели отдохнуть. Когда пришло время выселения, персоналу не открыли дверь. Обеспокоенные окружающие самостоятельно вскрыли помещение и увидели четыре тела.

Позднее выяснилось, что четыре трупа принадлежат начальнику сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосифу Клеменскому и его семье. По факту обнаружения тел, в числе которых были двое детей, заведено уголовное дело по статье «Убийство».