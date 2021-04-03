Скрыли оливками: в Россию из Латвии попытались провезти 150 кг гашиша

https://static.news.ru/photo/7b85169a-948b-11eb-a987-96000091f725_660.jpg Фото: sztu.customs.gov.ru

Российские таможенники задержали на границе с Латвией крупную партию гашиша весом в 150 кг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Попытку незаконного ввоза в Россию 150 кг гашиша через МАПП «Бурачки» пресекли российские таможенники, — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что сотрудники ФТС остановили для досмотра грузовик, в котором перевозились оливки испанского происхождения. По крайней мере, так значилось по документам. Тем не менее выяснилось, что в топливном баке автомобиля имеется тайник.

При вскрытии бака таможенники обнаружили внутри 219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета. Экспертиза показала, что содержимое свёртков является наркотическим средством — гашиш, — добавили в пресс-службе.

По факту контрабанды в особо крупном размере задержаны два россиянина. В отношении них уже возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что гражданин Таджикистана был задержан в Москве при попытке переправить наркотики в СИЗО «Бутырка» с помощью воздушных шаров. В настоящее время он находится под арестом.