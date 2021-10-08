СКР возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы в Татарстане

По факту крушения в Татарстане самолёта Let L-410 Turbolet в 384-м военном следственном отделе СКР возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ). На месте происшествия работают следователи-криминалисты, сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время изымается предполётная документация, допрашиваются очевидцы трагедии, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельство произошедшего, — говорится на сайте СКР.

По данным следствия, в ходе полёта возникла нештатная ситуация, в результате чего самолёт совершил жёсткую посадку. На борту воздушного судна находились 22 человека, из которых 16 погибли.

Крушение произошло 10 октября в Мензелинском районе Татарстана. Самолёт принадлежит местному аэроклубу. Погибли в результате катастрофы парашютисты и два пилота. Выжившие госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое.

Самолёт был выпущен в апреле 1987 года. Информация об этом следует из карточки воздушного судна на сайте russianplanes.net.

В республике 11 октября объявлено днём траура. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству подготовить предложения, касающиеся оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.