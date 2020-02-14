Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту гибели машиниста поезда «Ласточка» и получения травм его коллегой. Следствие проверяет версию об отравлении машиниста угарным газом.
Представители регионального СУ СКР
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Следователи и транспортная полиция проводят комплекс необходимых мероприятий.
О гибели машиниста «Ласточки» ранее сообщал NEWS.ru. Информацию подтвердил представитель Горьковской железной дороги. Помощник машиниста в настоящий момент находится в больнице.
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