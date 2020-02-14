https://static.news.ru/photo/a664f9ba-4feb-11ea-9859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту гибели машиниста поезда «Ласточка» и получения травм его коллегой. Следствие проверяет версию об отравлении машиниста угарным газом.

Представители регионального СУ СКР сообщили об этом «Интерфаксу». Собеседник агентства подчеркнул, что в момент происшествия пассажиров в поезде не было. Машинист и его помощник находились в купе, пока транспортное средство остановилось на станции Владимир по пути в Калининград. Следователи полагают, что пострадавшие могли отравиться из-за использования обогревателя с бензиновым двигателем.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Следователи и транспортная полиция проводят комплекс необходимых мероприятий.

О гибели машиниста «Ласточки» ранее сообщал NEWS.ru. Информацию подтвердил представитель Горьковской железной дороги. Помощник машиниста в настоящий момент находится в больнице.