Скончался историк и журналист Владимир Антонов

Известный историк спецслужб, писатель и журналист Владимир Антонов скончался в возрасте 76 лет.
Об этом
Антонов написал более 50 книг. Его работы посвящены легендарным сотрудникам и блестящим операциям отечественной внешней разведки.
Среди его книг — изданные в серии «Жизнь замечательных людей» биографии «Конон Молодый», «Яков Серебрянский», «Павел Судоплатов», «Наум Эйтингон» и «Кембриджская пятёрка». В 2003 году за книгу «Тайные информаторы Кремля. Женщины в разведке» Антонов получил премию СВР России за лучшие произведения в области литературы и искусства.
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