В пресс-службе МЧС России сообщили, что в Новосибирской области горит склад по хранению пуха.
ЧП произошло в селе Довольное. Площадь пожара составляет 2100 кв. метров.
На данный момент в здании происходит интенсивное горение по всей площади, произошло обрушение кровли, — отметили в ведомстве.
Данных о пострадавших пока нет,
Как писал NEWS.ru, пожарным удалось ликвидировать возгорание на складе сыпучих продуктов в Башкирии за 11 с лишним часов. Огонь раскинулся на площади 1500 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 15 декабря, журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
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