https://static.news.ru/photo/dca632a4-1f63-11ea-bbb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в Новосибирской области горит склад по хранению пуха.

ЧП произошло в селе Довольное. Площадь пожара составляет 2100 кв. метров.

На данный момент в здании происходит интенсивное горение по всей площади, произошло обрушение кровли, — отметили в ведомстве.

Данных о пострадавших пока нет, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, пожарным удалось ликвидировать возгорание на складе сыпучих продуктов в Башкирии за 11 с лишним часов. Огонь раскинулся на площади 1500 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 15 декабря, журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.