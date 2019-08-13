https://static.news.ru/photo/fcc54438-be17-11e9-a453-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пожар произошёл на территории завода радиоэлектронной аппаратуры в ЮАО.

Очаг возгорания располагался в одном из складских помещений. По предварительным данным, в нём хранились автозапчасти и автомобильные шины. Пожар на территории 40 «квадратов» ликвидирован, пострадавших нет, сообщил источник News.ru в экстренных службах города.

Как писал News.ru ранее, во время пожара в квартире в столичном районе Солнцево погиб один человек и шестеро спасены. Возгорание произошло в доме на Наро-Фоминской улице. Площадь пожара составила 30 кв. м. Шестерых человек, в том числе троих детей, пожарные вывели из огня.