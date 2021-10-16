СК завёл дело после гибели трёх детей при пожаре в Нижегородской области

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам было заведено в Нижегородской области после гибели при пожаре в частном доме трёх детей в возрасте полутора, четырёх и шести лет. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Инцидент произошёл вечером 17 октября. Загорелся частный жилой дом в рабочем посёлке Вознесенское Нижегородской области. Прибывшие на место происшествия специалисты МЧС эвакуировали из дома женщину 1984 года рождения. После тушения пожара в доме были обнаружены тела погибших детей.

Женщина госпитализирована в больницу.

По факту гибели на пожаре трёх малолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — говорится в сообщении СУ СК РФ по Нижегородской области.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

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