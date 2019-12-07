Следственные органы Тюменской области возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в пригороде Тюмени, в результате которого погиб человек.
Как
Как ранее сообщал News.ru, взрыв газа в доме на улице Павла Шарова привёл к пожару в квартире на первом этаже и повредил ещё несколько жилищ. В результате происшествия погиб один человек и три человека пострадали, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Погибший являлся представителем газовой службы.
11 жильцам из повреждённого взрывом дома городские власти предложили временно разместиться в гостинице «Колос».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен