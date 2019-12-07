https://static.news.ru/photo/b1d537bc-1920-11ea-b401-fa163e074e61_660.jpg Фото: tyumen.sledcom.ru

Следственные органы Тюменской области возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в пригороде Тюмени, в результате которого погиб человек.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ СКР по области, дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Криминалисты и следователи в настоящий момент опрашивают свидетелей и изымают вещественные доказательства. Прокуратура региона проводит проверку.

Как ранее сообщал News.ru, взрыв газа в доме на улице Павла Шарова привёл к пожару в квартире на первом этаже и повредил ещё несколько жилищ. В результате происшествия погиб один человек и три человека пострадали, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Погибший являлся представителем газовой службы.

11 жильцам из повреждённого взрывом дома городские власти предложили временно разместиться в гостинице «Колос».