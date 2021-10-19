СК возбудил два уголовных дела после убийства девочки в Вологде

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после убийства девятилетней девочки в Вологде. Ещё одно уголовное дело об оставлении в опасности возбуждено против матери погибшей девочки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению следствия, не выявили опасное положение ребёнка в семье. Ещё одно уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) возбуждено в отношении матери девочки, которая не уделяла ей должного внимания. Женщине грозит год лишения свободы.

Между тем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал высокую оценку совместной работе полиции в Вологодской области, благодаря которой в кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемую в убийстве девочки. Причастных к раскрытию преступления представят к поощрению.

Ранее сообщалось, что мать убитой девочки состоит на учёте в ПДН как отрицательно влияющая на детей. Сама девочка училась в третьем классе и уже не раз уходила из дома.