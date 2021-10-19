СК возбудил два уголовных дела после убийства девочки в Вологде

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после убийства девятилетней девочки в Вологде. Ещё одно уголовное дело об оставлении в опасности возбуждено против матери погибшей девочки. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства,
Между тем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал высокую оценку совместной работе полиции в Вологодской области, благодаря которой в кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемую в убийстве девочки. Причастных к раскрытию преступления представят к поощрению.
Ранее сообщалось, что мать убитой девочки состоит на учёте в ПДН как отрицательно влияющая на детей. Сама девочка училась в третьем классе и уже не раз уходила из дома.