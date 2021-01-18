СК возбудил дело о халатности после схода лавины на Домбае

https://static.news.ru/photo/169fb5bc-5a22-11eb-bcb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Региональное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии возбудило уголовное дело о халатности после схода лавины на горе Мусса-Ачитара.

После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека), — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В то же время, по предварительным оценкам, на данный момент людей под сошедшей лавиной нет, рассказал агентству источник в экстренных службах.

Предварительно, местонахождение всех людей установлено, заявления о пропаже не поступали, что свидетельствует об отсутствии пострадавших под лавиной, — сообщил он.

Однако он добавил, что поисковые работы будут продолжены, так как необходимо убедиться, что никто не оказался под снежными завалами.

По официальным данным спасателей, длина лавины оценивается в 600 метров, ширина — в 100 метров, глубина — до 5 метров. При поиске погибших и уцелевших в результате схода лавины была обследована территория площадью 25 тысяч квадратных метров.

Ранее NEWS.ru писал, что 18 января на Домбае на высоте 2400 метров лавина сошла на лыжную трассу. Предположительно, она стала следствием сейсмического воздействия другой лавины, которую принудительно спустили неподалёку. Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку.

Под снегом нашли тело президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурата Маршанкулова.