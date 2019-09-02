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Постановление о приостановке работы одного из детских садов Кузбасса из-за повышенного содержания газа радона в некоторых помещениях вынес Мариинский городской суд.

По решению суда работа детского учреждения приостановлена на 30 дней, передаёт «Интерфакс». Объёмной активности радона в воздухе в игровых комнатах, в медицинских кабинетах, в методическом кабинете и в кабинете заведующей...