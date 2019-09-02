Следственный комитет (СК) РФ установил причастность командира бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрея Гнатова к обстрелу сотрудников ОБСЕ и внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» в Донбассе.
По словам официального представителя СК Светланы Петренко, это сотрудники ОБСЕ и журналист находились в селе Коминтерново в ДНР.
Как ранее писал News.ru, 1 сентября представители ОБСЕ и оперативная группа из самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел украинской армии.