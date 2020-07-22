Следствие требует заочного ареста ещё одного фигуранта дела Абызова

https://static.news.ru/photo/09e69a32-ccbc-11ea-a9c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет объявил в международный розыск ещё одного фигуранта дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Сыщики требуют арестовать его заочно. Вопрос об этом будет рассматривать Басманный суд.

Следствие требует заочного ареста Андрея Юрьевича Титаренко. Согласно данным следствия, он проходит по делу Абызова и объявлен в международный розыск, — сказали ТАСС в пресс-службе суда.

Согласно данным картотеки суда, Титаренко заочно обвиняется в легализации денег, участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве.

26 июня Следственный комитет РФ просил Басманный суд Москвы заочно арестовать Владимира Ниязова и Сергея Столярова по делу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Всего по делу экс-министра Открытого правительства арестованы восемь человек, руководитель офиса Абызова Константин Тян объявлен в международный розыск, он арестован заочно.

ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему вменяли создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с 2011-го по 2014 год был бенефициарным владельцем нескольких офшоров. Вместе с соучастниками он похитил 4 млрд рублей у «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей». Деньги были выведены за границу.

В августе и сентябре 2019-го бывшему министру предъявили новые обвинения — в незаконном предпринимательстве и легализации более 30 млрд рублей. По версии следствия, Абызов в 2018 году «лично и через доверенных лиц» руководил компаниями, которые заключили сделку и продали принадлежащие им акции АО «СИБЭКО» двум другим предприятиям — «Кузбассэнерго» и ХСРК. Полученные в результате продажи деньги следствие называет незаконными и впоследствии легализованными. Таким образом, считают следователи, он нарушил запрет на занятие бизнесом, находясь на государственной службе, и «отмыл» 32 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосгорсуд продлил срок ареста экс-министра Абызова до 25 сентября.