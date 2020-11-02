СК РФ возбудил уголовное дело из-за истории с жившим в лесу мальчиком

https://static.news.ru/photo/cde4798c-1d15-11eb-ac56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после обнаружения мальчика, жившего в хижине в подмосковном лесу.

Дело возбуждено по признакам деяния, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей должностными лицами контролирующих органов). Следствие считает, что халатность ответственных лиц повлекла нарушение прав ребёнка, вынужденного жить в хижине из подручных материалов.

Сотрудники СК проводят комплекс следственных и процессуальных действий. Следователи намерены выяснить, как ребёнок оказался в таких условиях. Отмечается, что у мальчика нет никаких документов и он не получал медобслуживания и образования.

О ребёнке, который живёт с бездомными в лесу возле Балашихи, сообщили региональные СМИ. По словам местных жителей, мальчик регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала РИА Новости, что ребёнка отправили для обследования в одну из областных больниц. По предварительным данным, следов насилия медики не обнаружили.

Как ранее сообщал NEWS.ru, СУ СК РФ по Кировской области возбудило уголовное дело по факту пожара, при котором погибли четверо детей.