СК предъявил обвинения предполагаемому убийце семьи под Воронежем

Следственный комитет России предъявил обвинение Виктору Мирскому, который был задержан по подозрению в убийстве семьи из трёх человек и ранении полицейского в Воронежской области, сообщается на YouTube-канале СК. Представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что Мирский признал вину.

Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, — сказала она.

По её словам, в рамках допроса Мирской полностью признал вину, подробно рассказал следствию об обстоятельствах подготовки и совершения указанных преступлений, а также об их мотивах.

Нападение на отдел полиции в Лисках было совершено утром 16 сентября. Мужчина в камуфляжной одежде взорвал входную дверь в здание, после чего скрылся с места преступления на автомобиле. Пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы, получивший осколочное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавший также подозревается в убийстве трёх человек в селе Каменка. Предполагается, что оно было совершено до атаки на отдел полиции. Жертвами злоумышленника стали женщина и двое её детей. По предварительным данным, у мужчины с семьёй произошёл бытовой конфликт, а нападение в Лисках — месть за вмешательство полиции в него.

По факту преступлений СКР возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать его в центральный аппарат.