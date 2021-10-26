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СК показал видео из квартиры убитого в Москве банкира

17:26, 26 октября 2021
СК показал видео из квартиры убитого в Москве банкира Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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Опубликовано видео из квартиры убитого бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова. Кадры обнародовал Следственный комитет. На опубликованном ролике видна работа следователей в жилище на Мосфильмовской улице столицы.

По факту тройного убийства возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехал руководитель столичного главка Следственного комитета Андрей Стрижов.

Яхонтов в 2016 году проходил по делу о растрате и преднамеренном банкротстве банка. По версии следствия, он и другие сотрудники московского филиала Смоленского банка вывели на счета подконтрольных иностранных компаний больше 600 млн рублей. Baza пишет, что по этому делу его осудили на шесть лет заключения, а также по гражданскому иску обязали выплатить больше 2 млрд рублей.

Ориентировочно убийство произошло 25 октября в 23:00. По словам соседей, из квартиры поздно вечером раздавались крики.

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