https://static.news.ru/photo/b678975a-2e5b-11ea-b691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный Подольск/vk.com

Следственный комитет назвал возможную причину пожара в Подольске, во время которого погибла семья из четырёх человек, а также сообщил, из-за чего, вероятнее всего, погибли люди.

Предварительной причиной смерти семьи является отравление угарным газом, — сообщили РИА Новости в СКР по Московской области.

Уточняется, что в огне погибли двое детей восьми месяцев и трёх лет, а также мужчина и женщина. С места происшествия в больницу госпитализирована пожилая женщина.

По версии следствия, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросетей или электрооборудования. По факту нарушения требований пожарной безопасности заведено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что двое взрослых и двое детей погибли во время пожара в одном из частных домов в Московской области. Ещё одного человека удалось спасти. Инцидент произошёл в деревне Борисовка в городском округе Подольск. Площадь возгорания составила 110 кв. м.