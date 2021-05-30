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СК: открывший стрельбу из окна дома в Екатеринбурге был пьян

21:43, 30 мая 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мужчина, открывший стрельбу из окна своей квартиры в Екатеринбурге, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил журналистам помощник руководителя управления СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков.

Он был сильно пьян, — сказал Чалков, чьи слова приводит ТАСС.

Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, в Екатеринбурге на улице Бородина. 48-летний местный житель открыл стрельбу по людям во дворе из охотничьего карабина. В результате ранения получила девятилетняя девочка.

В настоящее время подозреваемый задержан. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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