https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Следственные органы СКР по Тюменской области продолжают расследование уголовного дела о похищении ребёнка. Следователи опубликовали видео, на котором запечатлена 23-летняя Виктория Айметдинова, подозреваемая в совершении преступления.

В ближайшее время будет решён вопрос о привлечении девушки в качестве обвиняемой, а также избрании в отношении неё меры пресечения. Уголовное дело передано для расследования в первый отдел по особо важным делам регионального СКР.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Тюменской области задержали Айметдинову, которая накануне похитила полугодовалого младенца у семьи своего бывшего молодого человека и скрылась. Девушка была обнаружена в лесу. Мёртвого ребёнка сотрудники правоохранительных органов нашли неподалёку. Причина его смерти пока не установлена.