https://static.news.ru/photo/8dcf3d2e-c0e5-11e9-8cd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН "Москва"/Global Look Press

Следователи опровергли появившуюся в СМИ информацию о случаях мародёрства на месте жёсткой посадки самолёта Airbus A321 в Подмосковье.

На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна. Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления, организованного сотрудниками МУ МВД России «Раменское», исключено, — говорится в сообщении на сайте СК России.

В ведомстве уточнили, что полицейские следят за сохранностью лайнера, с момента ЧП посторонние не были замечены в районе жёсткой посадки самолёта.

Ранее News.ru писал, что 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.

Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и семь членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.