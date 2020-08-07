СКР начал проверку задержания россиян в Минске

https://static.news.ru/photo/b76204c4-d8ad-11ea-af38-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ организовал процессуальную проверку в связи с задержанием российских граждан в Белоруссии. После сбора и анализа необходимых сведений следователи дадут правовую оценку.

В Главном следственном управлении Следственного комитета России проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России, — цитирует РИА Новости официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Как писал NEWS.ru, в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска.

Выдать эту группу лиц уже попросил Киев. Накануне генпрокуроры Украины и Белоруссии вели переговоры об экстрадиции. Днём ранее тема задержания 33 россиян стала предметом телефонного разговора Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским.