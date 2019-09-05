Следователи выехали на место обрушения здания бывшего детского лагеря в посёлке Новая Шурма в Сергиевом Посаде. Под завалами находятся три человека.
Организовано проведение доследственной проверки, — сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
Инцидент произошёл при разборе строения рабочими. На месте ЧП работают 19 единиц спасательной техники и 36 спасателей. Общая площадь зоны обрушения составила 64 кв. м.
По последним данным, рухнуло крыло пятиэтажной постройки. В МЧС сообщают, что есть угроза обрушения второго крыла, писал News.ru.