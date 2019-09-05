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У арестованного в Москве отравителя газировкой, похоже, появился последователь. Ещё один злоумышленник ходит по улицам столицы, угощает газировкой новых знакомых, после чего грабит их.

4 сентября в полицию обратился мужчина. По его словам, 2 сентября в парке на Нахимовском проспекте к нему подсел незнакомец, который представился Андреем. В ходе беседы мужчина попросил у нового...