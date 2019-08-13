https://static.news.ru/photo/ec5111be-be11-11e9-acb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Следственный комитет в Белоруссии выяснил, что заряды фейерверка по поводу Дня независимости в Минске подверглись механической доработке. Именно это помогло им помещаться в мортиры.

Воздействие не было предусмотрено технической документацией. Как заявил глава СК республики Иван Носкевич, представители российской фирмы поставщика и белорусские военнослужащие обрезали заряды, цитирует главу СК телеканал «Беларусь-1» .

Сейчас следствие выясняет «техническую причину взрыва», вследствие которой случилась нештатная работа салютных установок. Расследование на данный момент активно продолжается, изъято более одной тысячи объектов с места взрыва.

Все версии, о которых говорил ранее (неисправность салютных установок, неправильная закладка заряда и эксплуатация установок, некачественные изделия из фейерверка), проверяются, хотя следствию очевидно, что наиболее вероятной является некачественные заряды фейерверков, — сообщил глава белорусского СК.

По следствию о деле взрыва фейерверков назначен ряд экспертиз. В рамках исследования будут проведены испытания и экспериментальные запуски фейерверочных изделий. От экспертов ждут ряд ответов, что стало технической причиной взрывов. Проверятся процедура закупки изделий.

Ранее News.ru сообщал, что ранения во время салюта в День независимости Белоруссии из-за четырёх взрывов фейерверочных изделий получили не менее десяти человек. По данным пресс-службы СК республики, в результате происшествия были разрушены салютные установки, осколки которых разлетелись в разные стороны и нанесли телесные повреждения горожанам.