Следственный комитет в Белоруссии выяснил, что заряды фейерверка по поводу Дня независимости в Минске подверглись механической доработке. Именно это помогло им помещаться в мортиры.
Воздействие не было предусмотрено технической документацией. Как заявил глава СК республики Иван Носкевич, представители российской фирмы поставщика и белорусские военнослужащие обрезали заряды, цитирует главу СК телеканал
Сейчас следствие выясняет «техническую причину взрыва», вследствие которой случилась нештатная работа салютных установок. Расследование на данный момент активно продолжается, изъято более одной тысячи объектов с места взрыва.
Все версии, о которых говорил ранее (неисправность салютных установок, неправильная закладка заряда и эксплуатация установок, некачественные изделия из фейерверка), проверяются, хотя следствию очевидно, что наиболее вероятной является некачественные заряды фейерверков, — сообщил глава белорусского СК.
По следствию о деле взрыва фейерверков назначен ряд экспертиз. В рамках исследования будут проведены испытания и экспериментальные запуски фейерверочных изделий. От экспертов ждут ряд ответов, что стало технической причиной взрывов. Проверятся процедура закупки изделий.
Ранее News.ru сообщал, что ранения во время салюта в День независимости Белоруссии из-за четырёх взрывов фейерверочных изделий получили не менее десяти человек. По данным пресс-службы СК республики, в результате происшествия были разрушены салютные установки, осколки которых разлетелись в разные стороны и нанесли телесные повреждения горожанам.